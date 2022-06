Portugal esteve perto de derrotar uma selecção do Seis Nações

A selecção nacional de râguebi esteve quase sempre na frente, mas foi derrotada pela Itália no Estádio do Restelo, por 38-31.

Sete meses depois de oferecer uma excelente réplica em Coimbra ao Japão (25-38), 10.º classificado do ranking da World Rugby, Portugal voltou a bater-se taco a taco com uma das selecções da elite do râguebi mundial. Porém, mais uma vez, os “lobos” fraquejaram nos últimos minutos. No Estádio do Restelo, a equipa portuguesa esteve quase sempre na frente do marcador contra a Itália, uma das selecções do Torneio das Seis Nações, mas, a menos de cinco minutos do fim, os “azurri” marcaram um ensaio e garantiram a vitória, por 38-31, num jogo de preparação antes da fase de repescagem para o Mundial 2023.

Até muito perto de se atingir o minuto 80, Portugal pareceu ter na mão uma inédita e histórica vitória contra um dos países do Seis Nações, mas o primeiro de três jogos de preparação que os “lobos” vão realizar em Junho e Julho terminou com um desaire.

No Estádio do Restelo, perante uma Itália que se apresentou de início com sete jogadores que em Março tinham cometido a proeza de derrotar em Cardiff o País de Gales na última jornada do Seis Nações, Portugal, que contou com os jogadores que alinham nos campeonatos franceses, entrou muito bem e, aos 15’, já vencia por 10-0: penalidade de Samuel Marques e ensaio-penalidade.

Mesmo não conseguindo ter o domínio territorial, a Itália chegou ao ensaio aos 25’ e 31’, restabelecendo o empate (10-10), mas em cima do intervalo, Rodrigo Marta fez novo ensaio, colocando os portugueses na frente, por sete pontos (17-10).

A segunda parte começou com Portugal de novo por cima e, logo no terceiro minuto, Nuno Sousa Guedes, numa jogada à sua imagem, desequilibrou a defesa italiana, passou para Marta e o jogador do Belenenses assistiu Appleton. O capitão português marca terceiro ensaio luso e Marques voltou a não falhar: 24-10.

Mais uma vez, a Itália reagiu com dois ensaios sucessivos, recolocando, aos 54’, o empate numa igualdade, desta vez a 24 pontos.

Com o jogo equilibrado, em cima da hora de jogo o médio-abertura italiano foi excluído por dez minutos e, logo de seguida, Portugal não desperdiçou a vantagem numérica: Marques passou para Sousa Guedes, que ofereceu a Marta mais um ensaio (31-24).

Pouco depois, o seleccionador português Patrice Lagisquet começou a fazer substituições no “pack” avançado português e, como se esperava, Portugal perdeu consistência. Sem conseguiu equilibrar os duelos nas fases estáticas, os “lobos” passaram a estar sob maior pressão e a Itália, com dois ensaios nos últimos dez minutos, deu a volta ao resultado, conseguindo uma sofrida vitória por 38-31.