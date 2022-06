Benfica vence e adia decisão do título para o jogo cinco

As “águias” derrotaram na Luz o FC Porto, por 5-3, e o campeão de hóquei patins será decidido no Dragão Caixa, na próxima quarta-feira.

O Benfica derrotou o FC Porto neste sábado no pavilhão da Luz, por 5-3, e o título de campeão nacional de hóquei patins será decidido no Dragão Caixa, na próxima quarta-feira. No jogo quatro da final, os “dragões” foram melhores na primeira parte, mas as “águias” deram a volta ao resultado, garantindo a vitória que mantém tudo em aberto entre portistas e benfiquistas.

Após duas vitórias do FC Porto no Dragão Arena e uma do Benfica no pavilhão da Luz, o jogo quatro entre “encarnados” e “azuis e brancos” começou com ascendente dos visitantes.

Na primeira parte, os portistas foram quase sempre dominadores e colocaram-se em vantagem com um golo de Gonçalo Alves, apareceu isolado perante Pedro Henriques, após uma transição rápida dos “dragões”.

Mesmo denotando dificuldades para ter o controlo da partida, o Benfica conseguiu restabelecer a igualdade antes do intervalo, após Nicolía converter um livre directo com com um remate fortíssimo e colocado.

Porém, logo após o recomeço, gerou-se uma confusão que resultou num cartão azul para Reinaldo Garcia e Nicolía. O avançado argentino do Benfica não concordou com a decisão, protestou, e acabou por ser expulso.

No início da segunda parte, aproveitando a superioridade numérica pela expulsão de Nicolía, o FC Porto voltou a marcar, por Gonçalo Alves, mas a partir daí o Benfica pegou no jogo.

Bem melhor do que na primeira parte, os “encarnados” voltaram a aproveitar duas bolas paradas para se colocarem pela primeira vez no marcador - Pablo Álvarez de livre directo; Diogo Rafael de penálti – e, a cerca de 15 minutos do fim, Álvarez voltou a marcar, com o Benfica em vantagem numérica, colocando o marcador em 4-2.

A meio da primeira parte, num lance onde Pedro Henriques foi mal batido, Xavi Barroso marcou e recolocou os “dragões” na luta pela vitória, mas cerca de três minutos depois, Manrubia aproveitou um grande passe de Diogo Rafael e fixou o resultado final, em 5-3.

Com a vitória benfiquista, a final do campeonato nacional de hóquei em patins fica empata a dois e a decisão do título acontecerá na próxima quarta-feira, no Dragão Caixa, no jogo cinco entre FC Porto e Benfica.