Seis meses depois, músicos afegãos estão “cansados” de viver no hospital militar

Quando recebeu alunos do Instituto Nacional de Música do Afeganistão em Dezembro e os instalou no Hospital Militar de Belém, Governo disse que seriam transferidos para habitações autónomas. Continuam no mesmo local onde partilham quarto e não têm meios para preparar refeições. Director reconhece apoio do Governo mas espera que encontre solução permanente e autorizações de residência mais longas que os seis meses que foram dados e estão a expirar.