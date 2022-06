Polo aquático abre participação portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo

Selecção portuguesa compete já nesta manhã diante da Eslovénia. No total, a comitiva nacional contará, na Argélia, com 159 atletas de 19 modalidades.

A cerimónia de abertura dos Jogos do Mediterrâneo só está agendada para sábado, mas nesta sexta-feira as eliminatórias do polo aquático já abrem as hostilidades competitivas. Em Oran, na Argélia, onde o evento decorre até 5 de Julho, Portugal entra em cena já hoje no polo aquático, na prova masculina.

O jogo diante da Eslovénia, relativo ao grupo B, tem início às 10h e assinala a estreia da missão portuguesa no evento que cumpre a 19.ª edição. Para além dos eslovenos, Portugal terá de enfrentar também a França, a sérvia e Montenegro nesta primeira fase, precisando de terminar entre os dois primeiros para se qualificar para as meias-finais.

“Esta selecção tem imenso potencial, está identificada. (...) Foi preparada uma forma de jogar própria para este torneio”, destacou, à agência Lusa, o seleccionador nacional de sub18, Gonçalo Abrunhosa, que chegou à Argélia na quarta-feira, juntamente com as comitivas de badminton, futebol, ginástica artística, karaté, lutas amadoras, petanca, ténis, ténis de mesa e vela.

Na segunda-feira, fica completo o lote de disciplinas, quando se acomodarem em Oran os atletas do andebol, atletismo, basquetebol 3x3, ciclismo, esgrima, judo, natação, tiro, tiro com arco e tiro com armas de caça.

Entre o contingente português, composto por 159 participantes (no total, o evento junta mais de 3000 oriundos de 26 países), contam-se vários atletas olímpicos, como Evelise Veiga, Cátia Azevedo, Vera Barbosa, Tsanko Arnaudov, Tiago Pereira, Lorene Bazolo e Liliana Cá (todos do atletismo), Filipa Martins (ginástica), Joana Castelão, Sara Antunes, João Costa e João Paulo Azevedo (tiro), Ana Catarina Monteiro, Francisco Santos, Ana Rodrigues, Gabriel Lopes, Alexis Santos e Tamila Holub (natação) ou Jieni Shao e João Monteiro (ténis de mesa).

De resto, em Oran Portugal estará envolvido em 119 eventos de medalha (62 masculinos, 56 femininos e um misto) e contará com 23 atletas que participaram na estreia, em Tarragona 2018, onde foram conquistadas 24 medalhas (três de ouro, oito de prata e 13 de bronze).