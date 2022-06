Bebé que mãe pôs no lixo ganha direito a conhecer pai. Entrega para adopção foi anulada

O progenitor do bebé que foi colocado num contentor de lixo pela mãe em 2019 ganhou o direito a conhecer o filho, que estava para ser entregue para adopção.

O caso chocou o país: uma sem-abrigo que vivia numa tenda nas imediações da estação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa, enfiou o recém-nascido dentro de um ecoponto logo a seguir a tê-lo tido às escondidas do companheiro, que não era o pai da criança.

A criança foi encontrada 37 horas depois por um sem-abrigo que ouviu o choro e conseguiu resgatá-lo. Apesar de ser Novembro, a criança estava nua, sem qualquer agasalho e ainda tinha vestígios de sangue do parto. Continuava a sangrar do cordão umbilical – o que o podia ter causado uma hemorragia fatal – e já estava em hipotermia. Mas, apesar de tudo, o contentor em que a mãe o escondeu serviu-lhe de incubadora, protegendo-o do frio que se fazia sentir.

A mãe, de 22 anos, foi condenada a nove anos de cadeia por tentativa de homicídio. Sempre disse que não queria matar o filho e que o tinha colocado no interior do ecoponto para que fosse encontrado por alguém. Disse que tinha vergonha de ter engravidado e medo de criar um filho estando a viver na rua.

Em Agosto passado o Supremo Tribunal de Justiça baixou-lhe a pena para um ano e dez meses, alegando que a gravidez provocou à jovem uma prolongada perturbação que justificava o acto que cometeu. Que se encontrava em negação durante a gravidez. Os conselheiros fundamentaram a sua decisão na peritagem psicológica que lhe foi feita e que revelou algumas distorções cognitivas, bem como imaturidade emocional. O que, aliado à situação de sem-abrigo, pode ter potenciado o comportamento criminoso. Ao longo de vários meses, terá deixado de ser verdadeiramente senhora dos seus actos e entrado em “piloto automático”.

“O seu arcaboiço mental/emocional, a sua vulnerabilidade e dificuldade em gerir a sua vida são incompatíveis com a racionalidade da premeditação. Serviu-se de um simples saco de plástico que nem fechou”, pode ainda ler-se no acórdão. Se quisesse realmente matar o filho tê-lo-ia fechado, deduzem Paulo Ferreira da Cunha e Teresa Féria, magistrada que dirige a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. “O que pode ser interpretado como premeditação e frieza (...) não é senão fruto do desespero.”

A jovem de origem cabo-verdiana acabou por sair da cadeia em Setembro passado. E apesar de a sua família ter manifestado a intenção de criar a criança, o Tribunal da Relação de Lisboa tinha validado a decisão de esta ser entregue a uma família de acolhimento com vista à adopção. Esta quinta-feira o Supremo Tribunal de Justiça veio porém dar razão às pretensões do progenitor.

Chamando a atenção para o facto de o menor ainda não conhecer o seu progenitor, os juízes conselheiros decidiram que “antes de ter sido dada uma oportunidade razoável ao estabelecimento dos vínculos afectivos próprios da filiação entre a criança e o seu pai biológico, não pode o direito fundamental da criança ao conhecimento e ao contacto com o seu pai biológico ser sacrificado”. E citam jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, segundo a qual corresponde ao superior interesse da criança que os laços entre ela e a sua família biológica sejam mantidos, excepto nos casos em que esta se tenha mostrado particularmente indigna.

Deverá ser agora ponderada a aplicação de medidas que assegurem o direito de a criança e de o seu pai biológico se conhecerem e estabelecerem contacto, “ainda que com acompanhamento, apoio e avaliação”.

“Não se nega que, actualmente, de acordo com os factos assentes, não estão reunidas as condições para que a criança seja entregue ao pai biológico. Sucede que tão pouco estão reunidas as condições para que se exclua já, de uma forma absoluta e definitiva, a hipótese de o pai biológico ter e manter uma ligação com a criança”, consideram os magistrados, acrescentando não existirem “factos que atestem com segurança que inexistem ou que se encontram seriamente comprometidos os vínculos afectivos próprios da filiação pela simples razão de que não foram feita uma tentativa séria para que isso pudesse ser verificado”.

A criança está desde Novembro de 2019 aos cuidados de uma família de acolhimento.