Je suis Cláudia Simões

Soubemos esta semana que os três agentes envolvidos, em 2020, na agressão a Cláudia Simões – Carlos Canha, João Carlos Cardoso Neto Gouveia e Fernando Luís Pereira Rodrigues – vão a julgamento por vários ilícitos. Neste, como no caso da Esquadra de Alfragide, ambos na Amadora, o sistema judicial demonstrou maior proatividade na condenação da violência policial. Note-se que 76% das queixas contra agentes policiais na Amadora foram arquivadas entre 2014 e 2019, e que, não fosse a forte mobilização antirracista em torno destes casos, o quadro internacional do Black Lives Matter, assim como as críticas de agências internacionais, a versão policial da “queda” e da “tentativa de invasão de esquadra” ficariam muito provavelmente como a verdade. São sinais positivos, não fosse a fasquia tão baixa no que toca à condenação da violência policial. Mas várias coisas parecem fugir entre os pingos da chuva.