O Verão da Gulbenkian foi escolhido por Dino D’Santiago

A partir da exposição Europa Oxalá , o Jardim de Verão da Gulbenkian terá 30 actuações musicais, entre concertos, DJ sets, poesia e dança, além de várias sessões de cinema ligadas à independência de países africanos. Começa esta sexta-feira e acaba no dia 10 de Julho.

Ao longo dos próximos três fins-de-semana, o Jardim de Verão toma conta da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. No jardim, três palcos acolherão, desta sexta-feira até 10 de Julho, 30 concertos e DJ sets, com espaço ainda para cinema ao ar livre. É tudo uma extensão do programa da exposição Europa Oxalá, que arrancou em Março.