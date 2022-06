Quarta, na TV: póquer, literatura e a vida no Limiar

CINEMA

Os Crimes de Limehouse

Fox Movies, 18h01

Na Londres dos anos 1880, as profundas desigualdades sociais da Revolução Industrial fazem nascer bairros onde a miséria humana prolifera, sendo Limehouse um dos mais notórios. Quando várias pessoas ali são encontradas brutalmente assassinadas, muitos acreditam ser obra do sobrenatural. O inspector Kildare (Bill Nighy), da Scotland Yard, é chamado para solucionar o caso. O espanhol Juan Carlos Medina (Insensíveis), assina a adaptação da história de terror Dan Leno and the Limehouse Golem, de Peter Ackroyd.

A Dama de Ferro

Cinemundo, 20h40

Num papel distinguido com o Óscar, Meryl Streep encarna a primeira e única mulher a assumir a chefia do Governo britânico. Dirigido por Phyllida Lloyd e escrito por Abi Morgan, o filme centra-se nos últimos anos de vida de Margaret Thatcher, ao olhar em retrospectiva para as suas derrotas e vitórias políticas e pessoais. Parte do ciclo Parabéns, Meryl Streep, que inclui ainda A Morte Fica-vos Tão Bem, às 16h50 e Amar… É Complicado!, às 18h40, justa celebração de uma actriz monumental.

Um Homem a Abater

AXN Movies, 21h10

Victor (Colin Farrell) está determinado a conquistar a confiança de Alphonse (Terrence Howard), o líder de um perigoso gangue nova-iorquino, com um objectivo que apenas ele conhece. Um dia conhece Beatrice (Noomi Rapace), a misteriosa vizinha com rosto marcado. Debaixo daquela pessoa frágil e desamparada vive alguém sombrio que o alistará num plano de vingança. Um thriller pleno de acção, realizado pelo sueco Niels Arden Oplev (Millennium 1. Os Homens que Odeiam as Mulheres).

Jogo da Alta-Roda

Hollywood, 00h55

No início dos anos 2000, Molly Bloom gere, entre Los Angeles e Nova Iorque, um importante jogo de póquer, em que participa um grupo altamente exclusivo de celebridades de hollywood, atletas, empresários e até mafiosos. Quase dez anos depois, é apanhada pelo FBI e irá defender-se das acusações. O reverenciado argumentista Aaron Sorkin (A Rede Social; Os Homens do Presidente) escreve e estreia-se na realização, adaptando o livro da própria Molly Bloom. Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner e Michael Cera dão vida ao biopic.

SÉRIES

Altes Land

RTP2, 22h01

Vera vive uma vida isolada numa quinta na região de Altes Land, onde ela e a mãe se refugiaram da guerra quando fugiram da Prússia Oriental, em 1945. No funeral do pai adoptivo, Vera reencontra a meia-irmã, Marlene, abrindo velhas feridas que apenas começam a sarar quando Anne lhe aparece à porta, com o filho de quatro anos, à procura de um lar. Três mulheres, três gerações. Adaptação literária do comovente e original romance This House Is Mine, de Dörte Hansen, em estreia na RTP2.

DOCUMENTÁRIOS

Viver na Corda Bamba

Discovery, 21h

O Discovery junta-se a um grupo de intrépidos equilibristas, que viajam para os lugares mais impressionantes dos Estados Unidos - a Torre Castleton, as falésias do Moab ou o Canyon do Colorado, são apenas alguns exemplos - para bater recordes caminhando numa fina corda suspensa sobre desfiladeiros, penhascos e arranha-céus, a várias centenas de metros de altitude. Por precaução, a equipa diz adeus a cada membro antes da escalada. Uma aventura de cortar a respiração, em estreia.

Limiar

TVCine Edition, 22h

Documentário autobiográfico realizado por uma mãe que acompanha a transição de género do seu filho adolescente: entre 2016 e 2019 ela entrevista-o, abordando os conflitos, certezas e incertezas que o perpassam, numa busca profunda pela sua identidade. Ao mesmo tempo, a mãe, revelada por meio de uma narração na primeira pessoa e pela sua voz que conversa com o filho por detrás da câmara, passa também por um processo de transformação que a obriga a romper velhos paradigmas, enfrentar medos e desmantelar preconceitos.

Milan Kundera: Odisseia das Ilusões Traídas

RTP2, 22h52

Milan Kundera: quem é este escritor, repetidamente candidato ao Nobel e designado sucessor de Kafka, que desapareceu da cena mediática há mais de trinta anos? Na forma de uma odisseia que acompanha o autor dividido entre a sua Checoslováquia natal e a França adoptiva, entre a busca pelo sucesso à recusa da notoriedade, este documentário de Jarmila Buzkova ilumina temas fascinantes da nossa modernidade.