Quando é que as grávidas devem ir às urgências ou aos centros de saúde? Comissão vai clarificar

Comissão pediu dados aos hospitais sobre as limitações e problemas na constituição das escalas dos médicos no próximo mês, para evitar que haja sobreposição de encerramentos e limitações. Estão definidos quatro níveis de contingência.

A comissão nomeada pela ministra da Saúde para acompanhar a crise nas maternidades vai “clarificar e divulgar quais são as situações” que devem levar as grávidas às urgências de obstetrícia e ginecologia e em que circunstâncias devem estas antes recorrer aos centros de saúde ou a consultas hospitalares. “Isto já não era revisto há bastantes anos e é uma prioridade a concretizar nos próximos 15 dias”, adiantou esta segunda-feira ao PÚBLICO o coordenador nacional, Diogo Ayres de Campos, após várias reuniões com a ministra da Saúde, os responsáveis da administrações regionais de saúde (ARS) e da Direcção-Geral da Saúde (DGS).