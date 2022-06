Ricardo Sá Pinto vai treinar no Irão

O antigo técnico do Moreirense vai assumir o comando do Esteghlal, campeão iraniano de futebol.

O português Ricardo Sá Pinto, que na última temporada não conseguiu impedir a descida do Moreirense à II Liga, é o novo treinador do Esteghlal, anunciou o campeão iraniano de futebol.

O antigo avançado de 49 anos vai ter nova ‘aventura’ no estrangeiro, depois de já ter trabalhado na Sérvia, Grécia, Arábia Saudita, Bélgica, Polónia, Brasil e Turquia.

“Estou muito orgulhoso por treinar o maior clube do Irão e um dos maiores do mundo. Conheço os 40 milhões de adeptos do clube que são apaixonados, como eu”, disse Sá Pinto, em declarações divulgadas na sua página oficial da rede social Instagram.

O Esteghlal é o actual campeão do Irão, depois de uma campanha em que não sofreu qualquer derrota (19 vitórias e 11 empates).

Em Portugal, Sá Pinto comandou o Sporting, Sporting de Braga, Belenenses e Moreirense.