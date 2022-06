Por que motivo há clubes excluídos das provas nacionais?

Há clubes impedidos de participarem nas competições para as quais conseguiram apuramento desportivo e outros, como o Belenenses, que beneficiam destas exclusões para “taparem buracos” e subirem por via administrativa.

