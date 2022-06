No Japão, um dispositivo de inteligência artificial quer ajudar passageiros surdos

Um dispositivo de “visualização de som” que pretende aumentar a segurança de passageiros com problemas auditivos foi recentemente introduzido na estação JR Ueno, em Tóquio, no Japão.

O dispositivo, baptizado Ekimatope, “ouve” os anúncios e os sons de comboios a chegar e a partir, e depois transforma-os em texto apresentado num ecrã. A ideia partiu de estudantes de uma escola para pessoas com deficiência.

Ekimatope é a aglutinação das palavras japonesas “eki” (estação) e onomatopeia.

As estações Japan Railway Co. e Fujitsu Lda. vão monitorizar e testar o dispositivo até meados de Dezembro.

O Ekimatope é feito com um equipamento de inteligência artificial, instalado num ecrã em forma de balão, colocado no topo de uma máquina de venda automática entre as plataformas 1 e 2.

Quando os comboios chegam, o ecrã mostra um conjunto de personagens japonesas que imitam o som de um comboio em andamento, enquanto o som de um sino a tocar — que significa partida — é igualmente transcrito. O dispositivo também converte anúncios em palavras e selecciona um de 12 tipos de letra diferentes, dependendo do tipo de anúncio.

Depois da palestra “Deslocações para a escola no futuro”, na Escola Municipal de Kawasi para Surdos, em Julho de 2021, Fujitsu desenvolveu o Ekimatope com base nas opiniões dos estudantes. “Queremos melhorar a exactidão do dispositivo e pô-lo em acção o mais rápido possível”, disse um representante de Fujitsu.

Um estudante de 18 anos do terceiro ano, que viu o Ekimatope em acção na estação, disse: “Fiquei impressionado com o facto de os sons serem transcritos com tanto detalhe. Espero que o dispositivo seja introduzido noutras estações.”

Exclusivo PÚBLICO/ The Washington Post