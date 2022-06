Nuno Borges na segunda ronda do qualifying de Wimbledon

Pedro Sousa foi afastado pelo austríaco Sebastian Ofner em dois sets na relva do All England Club

O tenista português Nuno Borges, 122.º do ranking mundial, apurou-se para a segunda ronda do ‘qualifying’ do torneio de Wimbledon, terceira prova do ‘Grand Slam’, ao vencer o italiano Matteo Arnaldi, 226.º classificado, em três ‘sets’.

Na relva do All England Club, Borges, de 25 anos, superou o jogador transalpino pelos parciais de 6-3, 6-7 (2-7) e 6-2, num encontro que durou duas horas e 24 minutos.

Já Pedro Sousa, 378.º do ranking mundial, foi afastado na primeira ronda do ‘qualifying’ do torneio de Wimbledon ao perder com o austríaco Sebastian Ofner, 222.º classificado, em dois ‘sets’.

Sousa, de 34 anos, foi derrotado pelos parciais de 6-2 e 6-2, num duelo que durou 50 minutos.