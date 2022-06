Benfica confirma venda de Everton por 13,5 milhões de euros

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o CR Flamengo para a alienação dos direitos desportivos e de 90% dos direitos económicos do jogador Everton Soares, pelo montante de € 13.500.000 (treze milhões e quinhentos mil euros). O valor global da alienação poderá atingir ou superar o montante de € 16.000.000 (dezasseis milhões de euros), uma vez que a Benfica SAD terá direito: (i) a receber € 1.000.000 (um milhão de euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do CR Flamengo; e, (ii) a receber 10% do valor de uma futura transferência do referido jogador ou a receber € 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros), dependente da manutenção do vínculo laboral do jogador com o CR Flamengo a 31 de dezembro de 2025 e da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador.

Mais se informa que o CR Flamengo terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Lisboa, 20 de junho de 2022