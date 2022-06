Pichardo terceiro no meeting de Paris da Liga de Diamante

Liliana Cá foi sétima no lançamento do disco, concurso ganho pela campeã olímpica Valarie Allman.

Pedro Pablo Pichardo terminou neste sábado o concurso de triplo salto do meeting de Paris, da Liga de Diamante, no terceiro lugar, enquanto Liliana Cá foi sétima no lançamento do disco.

O campeão olímpico não escondeu a frustração quando viu o seu último salto ser considerado nulo, por um/dois centímetros, uma vez que lhe permitiria ultrapassar os 17,66m que deram o primeiro lugar ao hispano-cubano Jordan Díaz.

O jovem de 21 anos, nascido em Cuba, mas que já é cidadão espanhol, venceu o concurso no seu quatro salto, superando o compatriota caribenho Andy Díaz, por um só centímetro, com 17,65m, recorde pessoal, enquanto Pichardo, que a 30 de Junho completa 29 anos, se ficou pelos 17,49m, melhorando em um centímetro a sua melhor marca da época ao ar livre.

Fabrice Zango, que em Tóquio2020 deu a primeira medalha olímpica da história ao Burkina Faso, o bronze, foi quarto com 17,25m.

Cuba ?? triple jump



Jordan Diaz leads a Cuban 1-2 in the men's triple jump, beating Andy Diaz by 1cm with 17.66m from 17.65m.#DiamondLeague pic.twitter.com/E2kYzyLOPm — World Athletics (@WorldAthletics) June 18, 2022

No lançamento do disco, Liliana Cá terminou em sétimo lugar, com 61,73 metros, num concurso ganho pela campeã olímpica, a norte-americana Valarie Allman (68,68m), seguida da croata Sandra Perkovic (68,19m), enquanto a alemã Kristin Pudenz, prata em Tóquio2020, foi terceira (64,39m).

Há dois dias, em Oslo, Liliana Cá, quinta nos Jogos Olímpicos, tinha sido quinta classificada, com 61,49 metros, bem abaixo do seu recorde pessoal, que é de 66,40m.

A ucraniana Yaroslava Mahuchikh, medalha de bronze olímpica em salto em altura e de prata nos mundiais de 2019, conseguiu a melhor marca mundial do ano ao superar, à segunda tentativa, os 2,01 metros.

A atleta de somente 20 anos ainda tentou, por três vezes, os 2,05m, um centímetro acima do seu recorde pessoal, mas não foi bem-sucedida. Deixou as restantes medalhas para as compatriotas Iryna Gerashchenko (1,98m) e Yuliya Levchenko (1,95m).