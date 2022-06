Jogos com História: O jogo mais alto, para combater a desigualdade

A 24 de Junho de 2017, mulheres de várias nacionalidades juntaram-se para disputarem uma partida que pretendia alertar para a desigualdade de tratamento entre sexos, no futebol e no desporto em geral. Fizeram-no a mais de 5700 metros de altitude.

As grandes altitudes colocam desafios muito especiais ao desempenho físico dos seres humanos. O ar rarefeito provoca um défice de oxigenação e pode causar sérios problemas de saúde – alguns potencialmente letais – se não houver uma correcta aclimatização. Os alpinistas sabem disso e preparam-se para tal. Mas no futebol é um tema menos falado, principalmente desde que a FIFA, em 2008, voltou atrás com a decisão de não autorizar jogos internacionais a mais de 2800 metros. Mas foi exactamente em altitude extrema, no monte Kilimanjaro, na Tanzânia, que o projecto Equal Playing Field organizou uma partida destinada a alertar o mundo para as desigualdades entre sexos no futebol.