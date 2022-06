Sexta, na TV: livros, paixões e pequenos homenzinhos amarelos

CINEMA

Venom: Tempo de Carnificina

TVCine Top, 21h30

Nesta sequela de Andy Serkis ao filme de 2018, Eddie Brock (Tom Hardy) – jornalista e hospedeiro de um ser alienígena que faz dele uma máquina mortal - volta ao jornalismo e entrevista um assassino em série, Cletus Kasady (Woody Harrelson), também ele possuído por uma entidade assassina denominada Carnage. Michelle Williams regressa a esta franchise da Marvel, acompanhada de Naomie Harris e Stephen Graham.

Terras Pantanosas

AMC, 22h10

Em 1980, no remoto sul de uma Espanha que emerge da sombra franquista, uma série de assassinatos de jovens leva dois detectives de homicídios com ideologias opostas a aliarem-se para apanhar um serial killer que há anos aterroriza esta comunidade. Alberto Rodríguez realiza este thriller bucólico multipremiado, com interpretações de Javier Gutiérrez e Raúl Arévalo.

A Biblioteca dos Livros Rejeitados

RTP2, 23h09

Daphné Despero (Alice Isaaz) descobre um extraordinário manuscrito que decide publicar imediatamente - um romance inexplicavelmente escrito por um cozinheiro bretão que morreu dois anos antes. O livro transforma-se num best-seller, mas os problemas começam quando o crítico literário Jean-Michel Rouche (Fabrice Luchini) põe em causa a autoria da obra e irá investigar o que possa estar relacionado com aquela história. Rémi Bezançon adapta a obra homónima do escritor, dramaturgo e realizador David Foenkinos.

Os Rapazes Não Choram

Fox Life, 0h30

O jovem Brandon (Hilary Swank, no papel que lhe valeu o seu primeiro Óscar), recém-chegado a uma pequena localidade do Nebrasca, parece integrar-se facilmente e logo se envolve com a bela Lana (Chloë Sevigny). Mas Brandon mantém em segredo a sua identidade transgénero, e os problemas não demoram a rebentar... Kimberly Peirce assinou esta apreciada dramatização da história real de Teena Brandon, abrindo a porta para uma era de visibilidade renovada de personagens LGBTQ+ no mainstream – perfeito para celebrar o mês Pride.

SÉRIES

O Verão em Que Me Apaixonei

Prime Video, streaming

Numa estreia apropriada para a época estival, chega a série que Jenny Han criou baseada no seu próprio livro, um sucesso literário do mesmo nome que nos conta de um triângulo amoroso entre a jovem Belly (Lola Tong encabeça um elenco jovem e cativante) e os dois irmãos Conrad e Jeremiah. Uma história sobre um primeiro amor e o inevitável desgosto que se lhe segue, na magia de um desses verões perfeitos que só se vivem uma vez.

DOCUMENTÁRIO

O Magnata da Droga

Discovery, 21h

A bem guardada história de Tse Chi Lop, a mente criminosa por detrás da maior operação de tráfico de droga da história. Neste último documentário do ciclo Cartéis de Droga, do Discovery, conhecemos o alegado líder do super-sindicato do crime conhecido como “A Companhia”, que se estendia de Hong Kong a Toronto apesar de permanecer desconhecido aos investigadores durante décadas.

Aalto

TVCine Edition, 22h

Uma exploração da vida e obra de Alvar Aalto, um dos maiores arquitectos modernos europeus, focada na sua parceria enternecedora com a esposa Aino, colega de profissão. A sua visão humanista e a influência exercida em figuras subsequentes, como Le Corbusier, Gropius e Frank Lloyd Wright, são analisadas e enaltecidas num documentário à medida da abertura do especial Figuras Marcantes do TVCine Edition.

INFANTIL

Mínimos (V. Port.)

SyFy, 21h30

Os Mínimos, essa numerosa família de pequenos seres amarelos em forma de comprimido, têm apenas um desígnio na vida: servirem um vilão. Três deles decidem viajar pelo mundo em busca de um novo e malvado mestre, encontrando Scarlet Overkill, que os recrutará para um plano de domínio global. Soraia Chaves, Marco Delgado e Herman José são apenas algumas das vozes conhecidas que integram o elenco da versão portuguesa desta animação que agradará a toda a família.