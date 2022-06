O golfe está a viver o seu momento “Superliga Europeia”

Todos os desportos já tiveram momentos de cisão. Um dos mais recentes aconteceu no futebol, com a Superliga Europeia, um projecto de uma nova competição de clubes para esvaziar a Liga dos Campeões e encher os bolsos dos 20 clubes participantes, mas que o mundo do futebol rejeitou de forma visceral. O golfe está agora a viver o seu momento “Superliga Europeia”, depois da criação LIV Golf, um novo circuito bancado pelo fundo soberano da Arábia Saudita e que pretende rivalizar com o já estabelecido PGA Tour.