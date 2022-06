Netflix anuncia concurso real baseado em Squid Game e procura concorrentes

Esta é a semana escolhida pela Netflix para pôr o mundo a falar do seu maior êxito televisivo de sempre, a série sul-coreana Squid Game. Não só anunciou domingo que “a temporada dois está a chegar”, mas também revelou terça-feira que vai ter um reality show Squid Game (quase) tal e qual como o da série em que os concorrentes morriam por um prémio de milhões. Prometem “a maior série de competição de sempre, cheia de tensões e revezes, com o maior prémio monetário de sempre no fim” - 456 concorrentes para um prémio de 4,56 milhões de dólares (4,3 milhões de euros).