As imagens da primeira super-Lua do ano

A noite desta terça-feira estava reservada para a super-Lua - e não desapontou. Na primeira vez que este fenómeno recorrente ocorre em 2022, com a Lua Cheia a permitir-nos ver o satélite natural da Terra mais brilhante e mais próximo, as fotografias deste momento atravessam continentes.

As super-Luas não são raras, ocorrendo duas a quatro vezes por ano: e em Julho e Agosto teremos novamente este fenómeno. A super-Lua acontece quando o satélite natural da terra está simultaneamente na fase de Lua Cheia (que começa às 11h52, hora de Lisboa) e a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu, algo que aconteceu esta terça-feira à noite. O perigeu é o ponto da órbita em que a Lua se encontra mais próxima da Terra. Como a órbita do satélite, tal como a dos planetas, é elíptica, o seu trajecto não é sempre igual – o que permite esta aproximação à Terra.

A super-Lua parece maior e mais brilhante para quem a vê a partir da Terra, mas não só. Esta será uma super-Lua rosa, como o fenómeno é apelidado (sobretudo na América do Norte). Mas isso não se relaciona com a cor da Lua. Na verdade, a designação deriva do nome dado pelos nativos norte-americanos, por esta ser uma época em que apareciam plantas rastejantes com flores rosa. E esta expressão acabou por ser adaptada para as luas cheias em Maio ou Junho.