Esta terça-feira vamos ver a primeira super-Lua do ano

Esta terça-feira, a noite está reservada para a super-Lua. É a primeira vez que este fenómeno vai acontecer este ano – e há mais duas este Verão. A partir das 23h22 (hora de Lisboa), a Lua atinge o ponto mais próximo da Terra – e é aí que podemos considerar que estamos perante uma super-Lua. Se o céu não estiver nublado, os observadores vão poder ver uma Lua mais brilhante do que o habitual.

Este fenómeno acontece quando o satélite natural da terra está simultaneamente na fase de Lua Cheia (que começa às 11h52, hora de Lisboa) e a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu, algo que vai acontecer esta terça-feira à noite. O perigeu é o ponto da órbita em que a Lua se encontra mais próxima da Terra. Como a órbita do satélite, tal como a dos planetas, é elíptica, o seu trajecto não é sempre igual – o que permite esta aproximação à Terra.

A super-Lua parece maior e mais brilhante para quem a vê a partir da Terra, mas não só. Esta será uma super-Lua rosa, como o fenómeno é apelidado (sobretudo na América do Norte). Mas isso não se relaciona com a cor da Lua. Na verdade, a designação deriva do nome dado pelos índios norte-americanos, por esta ser uma época em que apareciam plantas rastejantes com flores rosa. E esta expressão acabou por ser adaptada para as luas cheias em Maio ou Junho.

As super-Luas não são raras. Como explica Cláudio Melo, astrónomo na agência espacial portuguesa (Portugal Space), este é um fenómeno que ocorre “duas a quatro vezes por ano”. Ainda este Verão, podemos acompanhar mais duas super-Luas em Portugal: a 13 de Julho e a 12 de Agosto há nova oportunidade para ver este fenómeno.

“A Lua vai parecer mais brilhante e maior. É um efeito simples, que é normal, mas que as pessoas continuam a parar para observar porque é sempre diferente”, diz Cláudio Melo. As previsões para a noite desta terça-feira indicam céu pouco nublado, as condições perfeitas para avistar esta super-Lua.

Mesmo à vista desarmada, quem olhar para o céu esta terça-feira à noite pode ver um luar mais intenso do que o habitual – com o satélite natural da Terra em grande plano.