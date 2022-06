Como limpar a gordura de um exaustor de cozinha?

Na cozinha, a limpeza do exaustor é um desafio, até pelo facto de ter de ser limpo sem que possa ser retirado do sítio onde foi instalado. Se gostar de fazer a pior parte de um trabalho primeiro, comece por enfrentar a superfície mais complicada de aceder, recorrendo a um banquinho.

Retire o filtro ou filtros, o que pode envolver empurrá-los para cima, de modo a poder incliná-los o suficiente para manobrar para além dos rebordos onde se encontram. Com os filtros de fora, espreite o espaço onde o ventilador corre. Embora existam vídeos do YouTube que mostram como remover as lâminas para as limpar (depois da unidade estar desligada), as instruções de limpeza que vêm com os exaustores não sugerem que se faça isso.

Dorian Olsen, que lidera o pessoal da linha de serviços técnicos da Viking Range Corporation, diz para eliminar qualquer gordura que se veja. “Se os filtros forem limpos regularmente, não deve haver muita gordura noutras áreas”, disse. Se vir muita massa acumulada, contacte um serviço profissional de limpeza de condutas ou uma empresa de serviços de aparelhos, e peça a alguém para verificar a caixa do ventilador e a conduta para o exterior.

Normalmente, as entranhas do ventilador não precisam de atenção, e pode concentrar-se na limpeza da zona de exaustão e da sua cobertura, começando pelas áreas em redor dos filtros. Mergulhe um pano ou esponja em água quente misturada com um pouco de detergente de lavar loiça à mão. Escorra o pano ou a esponja o suficiente para que não pingue. Limpe uma área, volte a dobrar o pano ou rodar a esponja, e depois limpe a área seguinte. Enxaguar e repetir conforme necessário. Deve também limpar ao longo das bordas onde se encontram os filtros (para os cantos, use uma escova de dentes velha).

Se a água morna e ensaboada não acabar com a gordura, calce luvas de borracha e adicione bicarbonato de sódio ou vinagre à água. Para depósitos especialmente teimosos, utilize um desengordurante mais forte.

Se o seu exaustor for pintado, tenha cuidado para não usar nada abrasivo, lembrou Olsen. Também os aparelhos em aço inoxidável precisam de cuidado extra: se esfregar com algo abrasivo numa direcção que não corresponda à forma como o aço inoxidável foi acabado, verá arranhões. E evite usar qualquer coisa com cloro, o que pode danificar a camada protectora do aço inoxidável.

Uma vez que a gordura tenha sido removida, volte a passar sobre as superfícies com um pano ou esponja humedecida em água limpa, depois secar com um pano macio. A seguir, volte a sua atenção para as superfícies exteriores do exaustor. Limpe-as da mesma maneira, de cima para baixo, com cuidado para não deixar que pingue na área que acabou de limpar. A gordura acumula-se principalmente na zona de exaustão e não na secção da chaminé, por isso, se limpar com frequência, poderá ser capaz de se concentrar nas superfícies inclinadas e saltar as partes verticais a maior parte do tempo.

Se tiver um exaustor em aço inoxidável e ainda parecer feio depois de enxaguado e seco, Olsen sugere pulverizar WD-40, que se pode encontrar em superfícies que vendam produtos de bricolagem ou de cuidados automóveis, num pano e polir com isso. Ou poderá usar um produto de limpeza e polimento para aço inoxidável, que provavelmente contém óleo. Uma camada fina de óleo fará o aço inoxidável parecer imaculado, mas saiba que uma superfície oleosa irá recolher sujidade e gordura, pelo que poderá ter de limpar com mais frequência.

Para além de limpar o exaustor, também é necessário cuidar dos filtros. Os exaustores que puxam para o exterior têm filtros que podem ser lavados e reutilizados. Existem dois tipos básicos: deflector e malha. O estilo baffle, feito de aço inoxidável, tem duas camadas de canais de três lados que funcionam horizontalmente mas com os picos dos canais orientados em direcções opostas. A camada superior, que tem os picos apontados para cima, muda a direcção do fluxo de ar, fazendo com que a gordura assente, enquanto a camada inferior, com os picos apontados para baixo, recolhe essa gordura. Os filtros de malha são frequentemente feitos de alumínio, e dependem dos seus filamentos finos para reter a massa lubrificante.

A maneira mais fácil de limpar filtros de aço inoxidável é pô-los na máquina de lavar loiça. Os filtros de alumínio também podem ir à máquina, mas alguns detergentes são demasiado alcalinos e podem comer em alumínio. Julie Nelson, que responde a perguntas de apoio técnico para Broan, um fabricante de exaustores, disse que limparia um filtro de alumínio na pia com água quente e detergente para lavar loiça à mão, tal como Dawn. Deixar o filtro de molho geralmente torna a massa gordurosa suficientemente macia para ser retirada com água corrente — a menos que haja uma quantidade enorme de massa acumulada, ressalvou. Nesse caso, Nelson aconselha a substituir os filtros.

Os exaustores que não são canalizados para o exterior têm normalmente filtros com malha metálica no lado que está virado para o exterior, encimados por uma almofada de carvão vegetal. Por vezes, as camadas são embaladas em conjunto; com outros filtros, as camadas são separadas. Como não é possível limpar o carvão vegetal, se o seu exaustor utilizar destes filtros, precisará de os substituir periodicamente. Se a rede estiver separada, pode lavá-la e substituir apenas a camada de carvão vegetal.

Alguns exaustores têm luzes indicadoras para sinalizar quando os filtros precisam de ser mudados. Caso contrário, um calendário pode ser o seu melhor guia. Nelson disse que a Broan recomenda a substituição dos filtros nos exaustores sem condutas de cinco em cinco meses, mas alguma literatura de produtos Broan sugere três a seis meses. A Bosch, que tem filtros com camadas separadas, sugere a substituição do filtro de carvão vegetal quando este fica visivelmente sujo ou a cada seis a 12 meses, dependendo da utilização. Mas a literatura para um modelo equipado com sensores diz que a luz “tempo para limpar” acenderá para o filtro de gorduras após 30 horas de utilização e a luz “tempo para substituir” acenderá para o filtro de carvão vegetal após 120 horas de utilização.

Mas, o que importa para estabelecer intervalos de limpeza é a frequência com que se cozinha e se se faz muitos fritos.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post