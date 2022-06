"A minha lealdade sempre foi para com Sintra"

Sintra. Nas palavras de José Cardim Ribeiro transborda o amor a esta terra, à sua paisagem, à sua história, ao seu património, às suas tradições. Foi a ela que dedicou a vida, por quem se bateu para que fosse protegida, tanto como paisagem natural como cultural, duas realidades indissociáveis, faz questão de sublinhar.

Era ainda um jovem historiador, com pouco mais de 20 anos e breves experiências a dar aulas numa escola e a trabalhar no Museu Nacional de Arqueologia, na Academia das Ciências e no Museu da Marinha, quando é desafiado, em 1977, para ser consultor da Câmara Municipal de Sintra na área do património arqueológico, artístico e etnográfico. “Aceitei imediatamente o convite embora economicamente fosse inferior ao Museu da Marinha”.