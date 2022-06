O Santo António regressou a Lisboa para juntar as pessoas. “É uma alegria imensa”

No primeiro ano sem restrições da pandemia, as ruas da cidade de Lisboa transpiram de entusiasmo nesta noite de Santo António. No bairro de Alfama, no Largo do Chafariz de Dentro, a voz de Amália Rodrigues ecoa pelos caminhos estreitos e as sardinhas já estão a assar nas brasas no bairro mais antigo da capital. Pouco a pouco, a rua vai-se enchendo de portugueses, e não só, com um sorriso no rosto e um copo de cerveja na mão.