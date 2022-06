Another Brick In The Wall. De que é feita a arquitectura?

Neste 33.º episódio do podcast Antecâmara, ouvimos uma conversa de Pedro Clarke com jovens arquitectas no contexto da exposição Sound It, no CCB. O podcast Antecâmara é um parceiro da Rede PÚBLICO.

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, mergulhamos também nas residências de diferentes autores na exposição Sound It, inaugurada em Março pela Rádio Antecâmara e que pode ser explorada até Setembro na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

O estúdio da Rádio Antecâmara na Garagem Sul recebe o programa Another Brick in The Wall, de Pedro Clarke. Nos seis episódios já transmitidos na Rádio Antecâmara, o anfitrião, em conversa com arquitectos, construtores, clientes e empreendedores, explora as diferentes materialidades da arquitectura, a sua performance, o seu uso e potencialidade para a construção de edifícios mais sustentáveis.

Nesta especial edição do Sound It, a palavra é dada a cinco jovens dinâmicos e já experientes arquitectos. Com eles, Pedro Clarke conversa sobre a prática construtiva e da forma como encaram o projecto a partir dos materiais e dos seus processos de construção.

O terceiro ciclo de entrevistas teve como convidadas Ana Morgado e Maria do Carmo Sousa Macedo Caldeira do ateliê blaanc. A conversa destaca a construção em taipa, até narrar das experiências em projectos de autoconstrução e trabalhos sem fins lucrativos.

Pedro Clarke é arquitecto e trabalha entre Portugal e o Reino Unido. Licenciado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto em 2007, tem um mestrado em desenvolvimento e práticas de emergência pelo Centro de Desenvolvimento e Práticas de Emergência (CENDEP) da Oxford Brookes University. Em 2014, integrou a representação oficial portuguesa na XIV Exposição Internacional de Arquitectura - La Biennale di Venezia. Nesse ano, criou a sua própria firma, a A+Architecture, onde continua a investigar o papel do arquitecto como construtor.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

