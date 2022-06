Rina Sawayama e 100 Gecs: o Primavera Gen Z, para contornar a nostalgia

A pop queer e todo-o-terreno da cantora nipo-britânica e a montanha-russa gender bender do duo americano convenceram quem procurou roteiros menos óbvios no segundo round do festival.

Britney Spears enrolada com Korn, Christina Aguilera no quarto com os Evanescence, Shania Twain e Shirley Manson a brincarem aos Slayer, enquanto piscam o olho a Madonna e a Justin Timberlake, a Charli XCX e a Sky Ferreira. O carrossel pop de Rina Sawayama entrou de rompante no fim de tarde do segundo dia do Nos Primavera Sound, e levou muita gente com ele: o contingente de fãs nas primeiras filas, 100% rendidos, mas também quem foi apanhado/a desprevenido/a pela cantora e compositora nipo-britânica de 31 anos, a varrer o palco Cupra acompanhada pela sua banda e por duas bailarinas que tanto davam no headbanging como nas coreografias.