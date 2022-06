Futsal: Sporting arranca vitória a ferros no Fundão

“Leões” adiantam-se nas meias-finais do play-off do campeonato nacional.

O Sporting está em vantagem na meia-final do play-off da Liga portuguesa de futsal. Nesta sexta-feira, os “leões” ganharam no Fundão, por 4-6, num jogo muito equilibrado e que se decidiu nos últimos instantes, ficando a um triunfo do apuramento para a final.

O Fundão, que mostrou sempre capacidade de discutir o resultado e dificultou muito a missão ao campeão nacional, até marcou primeiro, por Nem, mas Pany Varela (7') e Waltinho (20'), a passe de Cavinato, viraram o resultado antes do intervalo.

No segundo tempo, assistiu-se a um autêntico pingue-pongue no resultado. Iury Bahia fez o 2-2, Esteban Guerrero o 2-3, Felipe Leite o 3-3 e Alex Merlim o 3-4. Quando a partida parecia resolvida, Nem, com um desvio pelo meio, ainda fixou o 4-4, a dois minutos do fim, quando o Fundão já fazia o cinco para quatro.

Surgiu, então, João Matos a fechar a partida, num lance de contra-ataque com finalização de primeira, antes de Guitta sentenciar o encontro nos últimos segundos, deixando o Sporting em vantagem numa eliminatória discutida à melhor de três.

Às 21h, começa a disputar-se a outra meia-final, entre o Eléctrico e o Benfica, no pavilhão de Ponte de Sor.