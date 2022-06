As recomendações da DGS para se proteger do calor durante o fim-de-semana prolongado

O fim-de-semana prolongado está a chegar e com ele chega também tempo quente, com “noites tropicais no interior”, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A “culpa” é de uma massa de ar tropical proveniente do Norte de África/Península Ibérica, que irá provocar uma subida da temperatura, particularmente da máxima, em especial já nesta quinta-feira e também na sexta.

Face à previsão do tempo quente – que pode chegar até aos 40ºC na Beira Baixa, Vale do Tejo e interior do Alentejo – a Direcção-Geral da Saúde apresenta 11 conselhos para assegurar o bem-estar da população.

De forma geral, procurar locais frescos e arejados, ingerir água (ou sumos de fruta) e evitar o consumo de álcool, assim como a exposição directa ao sol (principalmente entre as 11h e as 17h), são as medidas de maior destaque.

É também recomendado o uso de protector solar (com renovação da aplicação de duas em duas horas) e a utilização de roupa solta e opaca (que cubra a maior parte do corpo), chapéu e óculos de sol, evitar realizar grandes esforços físicos no exterior, viajar de carro nas horas de menor calor e não permanecer no interior de viaturas que estejam estacionadas e expostas ao sol.

A DGS sublinha ainda a importância de dar atenção especial aos grupos mais vulneráveis, como idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com actividade no exterior, praticantes de actividade física, pessoas isoladas e crianças. As últimas, se tiverem menos de seis meses, não devem estar sujeitas a qualquer exposição solar (directa ou indirecta), acrescenta a DGS.