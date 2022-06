Fundação Berardo vai mesmo ser extinta, confirma Vieira da Silva

O processo de extinção da Fundação Joe Berardo arrasta-se há mais de quatro meses, mas será para avançar, confirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Apesar dos avisos dados pelo parecer do Conselho Consultivo das Fundações, ministra quer levar o processo “até às últimas consequências”.

O Governo já decidiu e vai mesmo avançar com a extinção da Fundação Joe Berardo. Ao PÚBLICO e à Renascença, Mariana Vieira da Silva reconheceu que o processo “é complexo” e apesar dos avisos dados pelo Conselho Consultivo das Fundações no parecer que o PÚBLICO divulgou há uma semana, o executivo socialista está determinado em dar o exemplo com o caso Berardo e ir “até às últimas consequências” após terem sido detectadas irregularidades pela Inspecção-Geral de Finanças.