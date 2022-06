Governo aconselhado a não avançar com extinção da Fundação Berardo

Parecer do Conselho Consultivo das Fundações recomendou “ponderação” na extinção, por haver “dúvidas sobre a admissibilidade legal das cláusulas de reversão” nos estatutos da Fundação. Governo acabou por seguir o conselho e optou pela denúncia do protocolo sobre a Colecção Berardo.

A extinção da Fundação Berardo, decidida em Janeiro pelo Governo, não foi até agora concretizada devido à recomendação do Conselho Consultivo das Fundações de “ponderar” os efeitos dessa decisão sobre as investigações judiciais em curso e sobre os interesses do Estado, em particular sobre a Colecção Berardo exposta no Centro Cultural de Belém.