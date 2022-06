Liga das Nações: Sarabia materializa ascendente espanhol na Suíça

À terceira tentativa, o primeiro triunfo de Espanha na Liga das Nações 2022-23. Em Genebra, a selecção orientada por Luis Enrique levou a melhor sobre a Suíça, com um golo solitário de Pablo Sarabia (0-1), e saltou para o segundo lugar do grupo 2 da Liga A, a dois pontos de Portugal, líder isolado.

Foi um jogo baseado no guião que Espanha se habituou a escrever, roubando a iniciativa ao adversário, desgastando-o através de uma circulação de bola feita de triangulações e passes curtos. Em matéria de posse, estamos conversados — os espanhóis esmagaram (66%). Mas nas abordagens à baliza adversária houve maior equilíbrio nos números.

O momento capital, esse, aconteceu logo aos 13’, num lance em que o bom posicionamento de Espanha sem bola permitiu uma recuperação em zona adiantadas. Marcos Llorente resgastou a bola, conduziu e assistiu Pablo Sarabia para um golo de fácil execução, em frente à baliza.

A Suíça não abanou, porém. No seu 4x2x3x1, foi conseguindo manter o adversário à distância, mas sem nunca ser capaz de assumir a iniciativa. E era isso que se impunha, ou não estivesse em desvantagem no marcador e em muito maus lençóis no grupo 2.

Foi preciso esperar pelo segundo tempo para ver uma maior dinâmica suíça no ataque, com dois remates de meia distância que mostravam maior capacidade de invadir o espaço entre linhas. Não foi suficiente para colocar o guarda-redes Unai Simón em sentido e a verdade é que foi sol de pouca dura.

Perto dos 60 minutos, Espanha começou a refrescar o meio-campo (Pablo Gavira, com mais uma exibição de altíssimo nível, sairia também pouco depois, aos 73’), mas sem perder o controlo com bola. E ainda promoveu mais um par de abordagens perigosas à área contrária, sem conseguir definir devidamente.

Nos derradeiros minutos, já com Seferovic em campo, a Suíça ainda aproveitou duas bolas longas para criar algum frisson, mas não foi capaz de evitar a derrota, a terceira em outros tantos jogos nesta fase, afundando-se num último lugar que parece cada vez mais irrecuperável.

No grupo 4, mas da Liga B, a Sérvia recuperou algum terreno face à concorrência directa. Aproveitando o 0-0 entre Noruega e Eslovénia, em Oslo, num jogo apitado por Fábio Veríssimo, os sérvios passaram a ocupar o segundo lugar, a um ponto do primeiro.

Classificação fornecida por SofaScore LiveScore

Em Solna, houve até alguma paridade na distribuição dos remates, mas os da Suécia foram menos bem direccionados. Resultado? Triunfo da Sérvia, por 0-1, com o golo decisivo a surgir por Luka Jovic, mesmo em cima do intervalo. Viktor Claesson ainda poderia ter igualado para os nórdicos, mas a solidez da defesa sérvia acabou por vingar.

Na Liga C, a Grécia mantém uma trajectória perfeita, tendo alcançado a terceira vitória em três jornadas. Nesta quinta-feira, recebeu e bateu Chipre sem grandes dificuldades: ao intervalo já ganhava por 2-0, com golos de Bakasetas (8’) e Pavlidis (22’), e no arranque do segundo tempo Limnios (48’) fechou a contagem (3-0), num jogo de grande eficácia no remate — três golos em cinco enquadrados.