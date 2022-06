Portugal vence e convence e passa a líder do grupo

Portugal venceu nesta quinta-feira a República Checa por 2-0, passando a liderar de forma isolada o Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações. Com uma exibição bem conseguida, os homens de Fernando Santos cumpriram o objectivo graças aos golos de João Cancelo e Gonçalo Guedes.

No terceiro jogo de Portugal no intervalo de sete dias, e apenas quatro dias depois da vitória folgada sobre a Suíça, Fernando Santos promoveu quatro mexidas em relação ao jogo com os helvéticos. Diogo Costa, Raphael Guerreiro, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes são apostas iniciais, saindo Rui Patrício, Nuno Mendes, Bruno Fernandes e Otávio.

E pelo menos duas destas novas apostas – Bernardo Silva e Gonçalo Guedes – foram decisivos na boa exibição portuguesa.

Portugal começou cedo a pegar no jogo. Com muita paciência, a selecção portuguesa rodava a bola de um flanco para o outro, procurava investidas pelo centro do terreno, tabelas curtas, tudo para tentar desestabilizar o bloco defensivo checo. Mas durante vários minutos poucos ou nenhuns resultados se viram, com excepção de uma ou outra aproximação perigosa à baliza de Stanek. E até foram os checos os primeiros a criar uma real ocasião de golo quando Kutcha obrigou Diogo Costa a uma defesa apertada.

Mas a paciência portuguesa seria premiada, ainda que beneficiando da sociedade “made in Manchester City” João Cancelo e Bernardo Silva Lda. Uma troca de bola em velocidade entre os dois “citizens” deixou o defesa português na cara do guarda-redes checo que foi impotente face ao potente remate de Cancelo.

Positivo/Negativo Positivo João Cancelo É um dos três jogadores de que Fernando Santos ainda não abdicou nesta Liga das Nações (juntamente com Pepe e Danilo) e ontem, mostrou, mais uma vez, porquê. Marcou o seu sétimo golo na selecção e abriu caminho à vitória.

Positivo Bernardo Silva Fez uma bela exibição e esteve nos dois golos portugueses, ao fazer as assistências.

Positivo Gonçalo Guedes Esteve bem ao longo de todo o jogo, criando muito dinamismo na frente de ataque de Portugal. E ainda marcou um golo.

Estava feito o mais difícil e pouco tempo depois, com nova assistência de Bernardo Silva, Gonçalo Guedes aumentou a vantagem de Portugal, deixando no ar que a vitória já não fugiria à selecção portuguesa.

No segundo tempo, o ritmo da selecção nacional baixou um pouco e, tal como no primeiro tempo, foi a República Checa a ter a primeira grande oportunidade de golo, quando Jurecka rematou ao lado da baliza portuguesa num contra-ataque bem desenhado. Mas depois desse susto, Portugal voltou a pegar no jogo e Gonçalo Guedes esteve muito perto de fazer o 3-0.

Seguiram-se as habituais substituições que levaram a exibição portuguesa a piorar, embora com os portugueses sem nunca perderem o controlo da partida. E apesar de um par de investidas isoladas dos checos, Portugal também chegou a assustar algumas vezes a baliza adversária. O resultado, contudo, não se alterou e Portugal segue viagem para a Suíça, onde defrontará a selecção helvética no domingo, como líder isolado do Grupo 2.