De 1 a 150 euros: taxas relacionadas com a covid-19 baixaram, mas continuam a ser cobradas nos privados

Um a três euros extra em cada consulta, oito euros por cada dia de internamento, 24 ou 150 euros por uma cirurgia. Hospitais privados dizem que as taxas acabam quando for decretada o fim da pandemia.

A pandemia pode já estar hoje muito diferente do que era e o acesso aos equipamentos individuais de protecção (EPI) usados nos hospitais e clínicas também mudou, mas as instituições privadas de saúde continuam a cobrar taxas adicionais aos utentes, relacionadas com a covid-19. Mudaram-lhe o nome, baixaram as tarifas, mas o custo extra persiste.