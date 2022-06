Tribunal queria constituir Mortágua como arguida por texto não assinado. Parlamento recusa levantar imunidade

Empresa fez queixa por difamação contra uma publicação do site esquerda.net e o tribunal do Barreiro escolheu Mariana Mortágua como arguida de forma aleatória.

Os deputados da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados decidiram recusar o levantamento da imunidade parlamentar da bloquista Mariana Mortágua como o Tribunal do Barreiro pedia para ouvir a deputada na qualidade de arguida. Apenas o deputado do Chega votou contra o parecer que recusava o levantamento da imunidade. A comissão decidiu que o tribunal apenas poderá chamar Mariana Mortágua para ser ouvida como testemunha – mas terá que voltar a enviar a notificação nesses termos ao presidente da Assembleia da República.

Na base do pedido do tribunal ao Parlamento está um processo de difamação movido por uma empresa contra uma publicação do Bloco de Esquerda no site esquerda.net cuja autoria do texto nem sequer estava identificada.

Não tendo qualquer identificação, o tribunal decidiu escolher a deputada Mariana Mortágua para ser arguida no processo porque, de acordo com informação recolhida pelo PÚBLICO, dispunha, noutro processo, de uma procuração assinada pelo Bloco de Esquerda indicando os deputados Mariana Mortágua e Jorge Costa como representantes judiciais do partido. Ora, como Jorge Costa já não é deputado, foi sobre Mortágua que acabou por cair o ónus.

O parecer elaborado pelo socialista Pedro Delgado Alves propôs a recusa o levantamento da imunidade parlamentar justificando não haver “indícios da prática do ilícito penal sob investigação” por parte da deputada. Antes de elaborar o parecer, a comissão pediu esclarecimentos sobre o processo ao Ministério Público e, pelas explicações que recebeu, entendeu que não podiam ser assacados indícios de responsabilidade de Mariana Mortágua a “título individual e pessoal”.

Os deputados entenderam que o tribunal não pode pedir o levantamento da imunidade parlamentar de um deputado sem que este esteja identificado como o autor de um crime, como foi o caso: o nome de Mariana Mortágua terá sido escolhido aleatoriamente pelo tribunal como representante do Bloco quando o processo de difamação era contra o site do partido e não contra a deputada.