O ensino da saúde pós-pandemia de covid-19

Sobretudo nos cursos de prática clínica assistencial, mas também nas demais profissões da saúde, é urgente uma revisão curricular no sentido do aprofundamento das dimensões ética, deontológica e jurídica, nos seus planos de estudos.

A pandemia de covid-19 trouxe, indubitavelmente, um convite à reflexão sobre diversas áreas da vida em sociedade, com particular enfoque no domínio da saúde. De um momento para o outro, os sistemas de saúde em diferentes geografias tiveram de adaptar-se a uma nova realidade científica, profissional, ética, jurídica e social. Naturalmente que o conhecimento acumulado pelas diferentes ciências da saúde permitiu uma resposta melhor a esta pandemia, face às que ocorreram anteriormente. Contudo, em meados do ano de 2022, já nos encontramos naquilo que podemos denominar por “pós-pandemia”, e, por isso, devemos fazer avaliação sobre o aprendido, para servir o futuro.