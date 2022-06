TAP quer devolver dinheiro aos contribuintes “o mais depressa possível”

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, garante que a transportadora quer devolver o dinheiro que recebeu do Estado “o mais depressa possível”, mas reconhece que há “muitos desafios” no caminho – incluindo o aumento do custo do combustível, que diz ser de 300 milhões de euros.

Em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, que perguntou se a TAP vai devolver o dinheiro aos contribuintes, como fez a Lufthansa no ano passado, e como se prepara para fazer a Air France este ano, e se sim, quando tenciona fazê-lo, a gestora francesa garantiu que a transportadora “não quer atrasar esse assunto”, mas quanto ao timing diz que “só vai poder responder a essa pergunta mais para a frente”.

Christine Ourmières-Widener adiantou que a gestão está à espera da revisão do rating da TAP para poder refinanciar-se e que vai iniciar “um roadshow” junto de potenciais credores. “Vai ser difícil angariar fundos este ano”, admitiu.

O plano de reestruturação da TAP, aprovado pela Comissão Europeia para os próximos quatro anos, envolve um auxílio de Estado de 3200 milhões de euros, dos quais já foram injectados cerca de 2000 milhões.

A presidente executiva da transportadora estatal assegurou que a empresa “está a cumprir o plano”, que “vai criar uma TAP nova e rejuvenescida, que dará os resultados desejados”, mas reconheceu que há “muitos desafios” no caminho.

Um dos principais é o custo do combustível, mas não é o único: o aumento das taxas de juro e da inflação são outras das dificuldades neste contexto de instabilidade internacional, admitiu a presidente da TAP, que está a ser ouvida esta terça-feira na comissão parlamentar de Economia, Obras Pública, Planeamento e Habitação (CPEOPPH).

Dizendo não haver expectativa de que o custo com o combustível “venha a diminuir até ao final do ano”, Christine Ourmières-Widener diz que a equipa de gestão está a tentar mitigar esse impacto fazendo o mesmo que “todas as companhias do mundo”, ou seja, reflectindo o custo no cliente final.

Por outro lado, se as pessoas “estão com vontade de viajar mais”, a inflação também pode vir a restringir esse crescimento, reconheceu.

“Gerar um rendimento líquido positivo leva tempo”, mas Christine Ourmières-Widener assegura que “não é impossível”. A TAP está “a procurar optimizar custos a todos os níveis”, frisou a presidente da empresa, exemplificando com a utilização de aeronaves mais eficientes e a renegociação dos contratos com fornecedores.

A gestora confirmou que a operação da TAP está actualmente a 90% dos níveis pré-pandemia porque se decidiu antecipar o plano para 2023, mas, sobre reposição de condições salariais aos trabalhadores, disse que “é preciso manter o plano”, mesmo sabendo que está a ser pedido “um grande sacrifício”.

“Os cortes salariais e acordos de emergência [com os trabalhadores] foram assinados por quatro anos e temos de ser consistentes”, afirmou, concedendo que “essa discussão” pode ser feita “lá mais para a frente, mas ainda é cedo”.

A decisão terá também de envolver o accionista, acrescentou, afastando, mais uma vez, o cenário de que um despedimento colectivo esteja previsto plano de reestruturação negociado com Bruxelas.

No primeiro trimestre deste ano, a TAP registou perdas de 121,6 milhões de euros, valor que compara com um prejuízo de 365,1 milhões no período homólogo, ainda muito afectado por restrições ligadas à covid-19.

Segundo as metas do plano de reestruturação, no final de 2023 a TAP deverá alcançar o equilíbrio operacional e apresentar lucros a partir de 2025.