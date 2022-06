FC Porto e Benfica rejeitam acesso aos áudios do árbitro e do VAR

A Liga de Clubes reuniu esta terça-feira em Assembleia Geral Extraordinária, num encontro onde o Sporting viu serem rejeitadas duas propostas. Os “leões” pretendiam que a gravação das comunicações entre a equipa de arbitragem - VAR incluído -, pudesse ser utilizada como prova em sede de procedimento disciplinar e que houvesse uma mudança de localização dos bancos de suplentes. Porém, a maioria dos clubes - FC Porto e Benfica incluídos -, não deram provimento às propostas sportinguistas. Consensual foi a uma alteração excepcional ao modelo da Taça da Liga.

Eram três alterações sugeridas pelo Sporting, mas apenas uma - deixará de ser possível cumprir castigos nas férias - mereceu a concordância da maioria. Os “leões” queriam ver aprovado o acesso às gravações das comunicações da equipa de arbitragem, incluindo o vídeo-árbitro, como prova em sede de procedimento disciplinar - não seria permitido a solicitação do áudio em jogos de terceiros -, mas, por maioria, a proposta não passou.

Igualmente rejeitada foi a sugestão “leonina” para que a os visitantes passassem a ficar sentados junto ao árbitro assistente número 1, ao contrário do que acontece actualmente. Com isso, o Sporting pretendia minimizar a pressão da equipa da casa sobre a arbitragem.

Votada por “ampla maioria”, a única proposta sportinguista que não foi chumbada estipula que, a partir da próxima época, jogadores, treinadores e dirigentes não possam cumprir sanções de suspensão durante o defeso.

Consensual foi também a uma alteração excepcional ao modelo da Taça da Liga. Em ano de Mundial, que vai decorrer entre 21 de Novembro e 18 de Dezembro no Qatar, os clubes aprovaram “um regime válido apenas para a próxima época, e que permite competição interna nos meses de Novembro e Dezembro, com a fase de grupos a ser disputada em oito grupos pelos clubes participantes na Liga Portugal bwin e na Liga Portugal SABSEG (excepção para as equipas B).”.

Assim, em 2022/23 a fase inicial da Taça da Liga contará oito grupos - os oito primeiros classificados da I Liga 2021/22 serão cabeças-de-série -, com esta etapa a ser disputada entre 18 de Novembro e 17 de Dezembro: “Cada clube disputa um jogo com cada um dos demais do respectivo grupo, segundo uma grelha a sortear, apurando-se os vencedores de cada grupo para quartos-de-final da prova, de onde sairão as quatro equipas apuradas para a Final Four da competição.” Os “quartos” serão disputados entre 20 a 23 de Dezembro, os quartos-de-final, não havendo ainda uma data definida para as meias-finais e final.

Outra mudança refere-se à questão dos “golos apontados fora de casa”, que deixam “de contar para desempate, também no campeonato, seguindo as práticas dos jogos da UEFA”, algo que se aplicará também nos play-offs de acesso à I e II Ligas. Nestes jogos, a ordem dos jogos vai passará a ser decidida por sorteio.