(Ainda) Stranger Things: Kate Bush alcança o seu primeiro top 10 nos EUA

A importância de Running Up That Hill, da cantora britânica Kate Bush, é grande na intriga da quarta temporada da série Netflix Stranger Things. No fim-de-semana de estreia, Bush viu-se repentinamente nos tops de vendas e streaming devido à proeminência da canção na série de ficção científica juvenil, 37 anos depois do lançamento da canção e que agora deu à cantora britânica a sua primeira presença de sempre no top 10 de vendas nos EUA.

Há 37 anos, o tema tinha chegado timidamente ao número 30 dos mais vendidos no importante mercado discográfico norte-americano. Agora, está um pouco por todo o lado — pelo menos para quem a reconhecer dos episódios da série ou tiver ficado com ela a dançar na cabeça como se o walkman da personagem Max (Sadie Sink) estivesse ligado permanentemente.

O top de vendas, publicado há décadas pela revista Billboard, tem como única reentrada nos seus dez primeiros lugares Running Up That Hill (A Deal With God), também a única música com mais de três décadas numa lista encabeçada por Harry Styles e que inclui nomes como Lizzo, Glass Animals ou Jack Harlow. De acordo com a imprensa mundial, é também a segunda música mais tocada em todo o planeta tanto na plataforma de streaming Spotify quanto na Apple Music. No YouTube, o vídeo oficial da música está na 76.ª posição entre os videoclips musicais.

Kate Bush, nome incontornável da pop dos anos 1980 e respeitada pela sua capacidade enquanto compositora e vocalista, mas também como bailarina, já reagiu ao fenómeno de popularidade em torno da sua canção melancólica e triunfante: “Verdadeiramente excitante”, escreveu num raro comunicado no seu site no domingo. Está contente por saber que os jovens fãs da série estão “a dar nova vida” à sua canção.

Stranger Things é uma das mais bem sucedidas séries originais da plataforma de streaming Netflix e a estreia da primeira parte desta sua quarta e penúltima temporada (sete episódios, com os últimos dois a chegar dia 1 de Julho) tornou-a na melhor estreia de sempre de uma série em língua inglesa da Netflix. Criada pelos irmãos Duffer, afirmou-se desde 2016 como uma amálgama dos filmes, séries e livros de aventuras dos anos 1980, acompanhando um grupo de miúdos e os seus irmãos e amigos ligeiramente mais velhos em aventuras que ganham um tom sobrenatural e de ficção científica numa cidadezinha imaginária no centro dos EUA.

Respigadora de influências da cultura popular da Geração X, a série tornou-se ela própria num fenómeno pop transgeracional — é uma encruzilhada entre a geração que agora recria e revive as emoções da sua adolescência com as que se lhe seguiram, entre millennials e Geração Z, todas sentadas frente a um ecrã e disponíveis para ressuscitar ou re-imaginar febres da monocultura como aquela canção que a todos toca ou o título que define um dado Verão. Já criou, nos mercados onde eles existem, uma mania em torno dos waffles Eggo. Agora, é a vez de Kate Bush.