Temperaturas vão subir e podem atingir os 40 graus em alguns pontos do país

As temperaturas em Portugal continental vão aumentar a partir de quinta-feira, com os termómetros a poderem chegar perto dos 40 graus Celsius (ºC) no interior centro e sul do país durante o fim-de-semana.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que alguns concelhos do distrito de Évora podem mesmo chegar aos 40 graus entre sexta-feira e sábado.

De acordo com o meteorologista do IPMA, Jorge Fonte, a subida na temperatura, que se vai sentir um pouco por todo o território continental, deve-se ao anticiclone que está neste momento localizado a sul do arquipélago dos Açores. Este irá “estender-se em crista” até à Península Ibérica – uma deformação no anticiclone resultado da influência de outros fenómenos atmosféricos – e permitir a subida das temperaturas em Portugal.

O aumento deverá ser sentido mais no interior do país, com especial incidência sobre o interior Centro e Sul. Entre sexta-feira e sábado, as máximas vão andar à volta dos 38ºC nestas zonas do país – Évora, Beja e Castelo Branco devem registar 38ºC e Portalegre chega aos 36ºC. As mínimas vão estar entre os 18ºC e os 21ºC. Mais a norte, o efeito vai ser menor, com as máximas em Bragança a poderem atingir os 34ºC.

Já no litoral do país, o impacto pode ser menor. Em Lisboa, os termómetros vão ficar entre os 28 e 30 graus Celsius, e algumas zonas costeiras de Portugal continental podem não ultrapassar os 22ºC. Isto deve-se ao facto de o litoral continuar a sentir “alguma brisa de noroeste” que manterá as temperaturas mais amenas, de acordo com Jorge Fonte.

O meteorologista do IPMA sublinha ser “relativamente normal” a existência de episódios de calor em Junho. “Não é inédito haver episódios de mais calor, com temperaturas próximas dos 40 graus em Junho, no Alentejo”.

A subida das temperaturas em Portugal acontece numa altura em que Espanha, Itália e o Norte de África enfrentam uma onda de calor provocada por um outro anticiclone – uma região de alta pressão atmosférica –, com registo de temperaturas na casa dos 40 graus Celsius em algumas partes do Mediterrâneo e do norte do continente africano.

Na região da Andaluzia, as previsões apontam para mais de 40ºC na maioria dos dias desta semana, entre 4ºC a 5ºC acima da média para esta altura do ano. As ondas de calor provocadas por anticiclones são comuns no Mediterrâneo, mas nem sempre com temperaturas tão elevadas nesta altura do ano, no final da Primavera.