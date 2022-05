“Fenómeno raro” fez temperatura subir mais de dez graus em minutos na madrugada mais quente do ano

A madrugada de 21 de Maio terá sido a mais quente desde que há registos em alguns locais do interior do país, com valores de temperatura do ar entre 26 e 32°C. Mas em Beja houve um “fenómeno raro”, diz o IPMA.

Na madrugada de 21 de Maio, a mais quente desde que há registos em alguns locais do interior do país, Beja viveu um fenómeno meteorológico raro: em minutos, a temperatura do ar subiu mais de dez graus, de 22,9°C para 33,4°C, e a humidade relativa desceu de 49% para 13%.

“Esta significativa e rápida subida de temperatura (+10,5°C) e descida de humidade relativa (-35%) num período de poucos minutos constitui um fenómeno raro”, que se designa habitualmente por heatburst, explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A noite e madrugada de 21 de Maio foram “excepcionalmente quentes”, mesmo comparando com noites de Verão, recorda o IPMA. Com valores de temperatura do ar, em algumas áreas do interior, entre 26 e 32°C, terá sido a madrugada mais quente desde que há registos em vários locais. O calor deveu-se a uma massa de ar quente e seco proveniente do norte de África e com poeiras em suspensão, trazida pela circulação de sul/sueste originada pela presença de um núcleo depressionário centrado a oeste do território continental.

Em Beja, além do calor, entre as 5h30 e as 6h, o vento forte causou a queda de cerca de uma dezena de árvores de grande porte. O IPMA conclui que os dados indicam que com as condições registadas seria “muito pouco provável a formação de um fenómeno do tipo tornado”, mas apresenta outra hipótese: as rajadas registadas foram produzidas por um fenómeno chamado heatburst, uma corrente descendente de ar que atingiu o solo durante a madrugada, neste caso de ar muito seco e quente.

As observações da estação IPMA de Beja mostraram rajadas de vento até 53 km/hora entre as 5h40 e as 5h50, “portanto dentro do período correspondente aos relatos”. Dentro do mesmo período, a temperatura do ar na estação subiu de 22,9°C para 33,4°C, um aumento de mais de dez graus, tendo posteriormente descido para os 25,5°C observados às 5h50. A humidade relativa desceu de 49% para 13%, tendo posteriormente subido para os 37% observados às 5h50.

Este fenómeno é semelhante ao downburst, embora com menos poder. A análise do IPMA dos dados e das observações com radar “sugere que uma corrente descendente se manteve pelo menos por um período de 20 minutos” e que foi aquecendo e perdendo humidade “no seu trajecto descendente até chegar à superfície”.

O fenómeno foi também observado noutras estações da rede IPMA, embora com menor expressão.