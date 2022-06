Espanha evita derrota comprometedora frente à Rep. Checa

A Espanha evitou, este domingo, em Praga, com uma igualdade (2-2), a derrota frente à República Checa, salvando um ponto com um golo de Iñigo Martínez aos 90 minutos do jogo da segunda ronda do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações. Um desfecho que tirou os checos da liderança do grupo, assumida por Portugal.

Depois do empate com Portugal, a Espanha voltou a ceder frente a um adversário que manteve a invencibilidade caseira e que esteve na iminência de somar o segundo triunfo depois de ter derrotado a Suíça.

Pesek colocou a República Checa em vantagem aos quatro minutos, deixando a Espanha totalmente exposta ao jogo que mais convinha à equipa de Jaroslav Silhavy, a privilegiar a velocidade e os duelos de uma equipa mais disponível do ponto de vista atlético.

Luis Enrique precisava de algo mais do que a capacidade para pegar na bola e trocá-la no meio-campo adversário. Precisava de um golo para evitar uma situação limite em que se visse obrigado a apelar à fúria. A liderar o grupo 2, de Portugal, depois do triunfo sobre a Suíça, os checos foram vítimas de uma hesitação do treinador, que deixou a equipa em inferioridade numérica já no período de compensação da primeira parte, facto aproveitado por Gavi para marcar (45+3’) o primeiro golo pela selecção espanhola e levar o jogo empatado para o intervalo. A lesão de Jankto (que rendera o lesionado Zeleny) revelar-se-ia fatal, até porque o médio já não regressou para a segunda parte, pelo que devia ter sido substituído de imediato.

Mas os checos não se deixaram abater, mostrando que poderiam recuperar a liderança do jogo e do grupo. Ao maior caudal ofensivo espanhol, os locais responderam com a melhor oportunidade de golo da segunda parte. Asensio ainda atirou ao poste, imitado por Ferran Torres pouco depois. Mas seria Jan Kuchta, que depois da assistência para o primeiro golo, assinou o segundo momento de explosão no estádio do Slavia de Praga, com um chapéu (66’) a Unai Simón.

A Espanha não baixou os braços e chegou ao empate no último minuto do tempo regulamentar, num cabeceamento de Iñigo Martínez que levou a bola a bater na trave e a passar a linha de golo antes de sair para ser confirmado pelo VAR.

No segundo patamar da competição, depois do triunfo na Sérvia, a Noruega voltou a vencer fora, batendo a Suécia por 1-2, com dois golos de Haaland (20’ g.p. e 69’) e Elanga (90+2'). Os noruegueses seguem isolados na liderança do grupo 4, em que a Eslovénia ocupa o último lugar, ainda sem pontuar, depois de ter sido derrotada (4-1) na Sérvia.