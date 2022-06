As perguntas e respostas da dança de Vera Mantero

Vera Mantero esteve lá, no final dos anos 80, no centro de tudo, quando começava a germinar a Nova Dança Portuguesa, um dos movimentos mais transformadores e influentes da dança em Portugal, herdeiro da dança pós-moderna americana da década de 60 e da nova dança europeia, com epicentro em França e na Bélgica. A coreógrafa, bailarina e investigadora teve um papel determinante para adubar terreno para gerações de criadores que se seguiram, para dar um rumo à dança contemporânea enquanto prática artística profissional, para criar uma comunidade e dotá-la de ferramentas como estruturas de criação e produção, centros de residência, espaços transdisciplinares.