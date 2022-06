Ministério Público quer responsável da Unidade de Évora da PJ julgado por sete crimes

Quatro meses depois de ter assumido funções de responsável da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora da Policia Judiciária (PJ), o inspector-chefe Paulo Ferrinho envolveu-se numa cena de pancadaria com outro inspector seu subordinado. O episódio, que teve no lugar às 10 horas da manhã do dia 11 de Fevereiro, nas instalações da própria PJ de Évora, valeu-lhe uma queixa no Ministério Público (MP), que no dia 31 de Maio o acusou de um total de sete crimes, entre eles um de ofensa à integridade física qualificada, quatro de coacção agravada, na forma tentada, um de abuso de poder e ainda outro de denúncia caluniosa, segundo noticiou este sábado o Observador e o PÚBLICO confirmou.