Enfermeiros denunciam falta de condições no centro de vacinação de Santa Maria da Feira

Sindicato alega que o espaço de trabalho dos oito enfermeiros presentes no local é reduzido, não havendo as condições mínimas de distância de segurança. Agrupamento de Centros de Saúde diz que tem os meios necessários.

Uma redução do espaço, cedido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, para o Centro de Vacinação Covid-19 já levou neste sábado o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos e Ilhas (SITEU) a denunciar as condições em que estão a trabalhar os oito enfermeiros presentes no local, assim como a fila de espera de utentes que ficaram horas na rua à chuva.

Segundo o SITEU, neste momento o espaço, localizado no Europarque, não oferece as condições mínimas de distância de segurança exigida para as funções que os enfermeiros ali desempenham.

Refere o sindicato em comunicado que “a sala de espera é insuficiente para tamanha afluência e os utentes têm que aguardar no exterior à chuva durante horas”, o que, esta manhã, já levou os utentes a demonstrarem o seu descontentamento “devido aos atrasos e confusões constantes, apresentando queixas ao minuto”.

“Os enfermeiros presentes no local temem pela sua segurança e integridade física”, sublinha o SITEU, acrescentando que “estão marcadas 1117 vacinas para quatro boxes (8 enfermeiros) das 9 às 17 horas”.

O sindicato alerta ainda para o facto de o CVC estar a funcionar em regime de casa aberta,” o que permite que apareça quem quiser aparecer o que aumenta significativamente a carga de trabalho destes enfermeiros que já não têm mãos a medir”.

Acresce ainda a estas queixas mais dois factos: o primeiro é que apenas existe um WC disponível que é partilhado entre profissionais e utentes. E o segundo é que apenas existem dois assistentes operacionais e três assistentes técnicos que “não são suficientes para a excessiva afluência que se está sentir naquele local”.

Questionado pela Lusa sobre se estão a ser asseguradas as condições mínimas de distância, o director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Feira Arouca, António Alves, diz que sim e assegura que não há falta de capacidade para os utentes.

“Estamos ali para servir as pessoas, vamos fazer o nosso melhor possível. Estamos bem dimensionados. Acima disto é desperdício. Na próxima semana [sexta-feira e sábado, dias 10 e 11 de Junho], se acontecer alguma espera e se de facto tivermos um afluxo concentrado, haverá condições de poder acolher as pessoas no interior e sentados.”.

António Alves recordou que no máximo da capacidade, com seis “boxes”, chegaram a vacinar 2100 pessoas.

“Neste momento temos quatro boxes, com oito enfermeiros mais a enfermeira coordenadora, e estamos a vacinar cerca de 1000. Até à hora de almoço de hoje, havia 500 utentes vacinados e a estimativa era ter mais 300 utentes até às 17h00.”