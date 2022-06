Reverso: um ícone da Jaeger-LeCoultre a cruzar beleza e funcionalidade há mais de 90 anos

O caminho para o vale de Joux, na Suíça, faz-se pelas montanhas cobertas de neve, apesar do sol que brilha. As curvas e contracurvas conduzem a um dos pulmões da relojoaria suíça, casa da marca histórica Jaeger-LeCoultre. “Há sítios especialistas em fazer vinhos, aqui somos em fazer relógios”, dirá, mais tarde, com humor, o director de design de produto da maison, Lionel Favre. A imponente manufactura que se ergue diante do olhar é a confirmação da grandeza da tradição do vale. E o protagonista desta visita é só um: o Reverso, um ícone da relojoaria desde 1931.