PSG-Sporting, 1975: a publicidade chegou às camisolas

É algo banal nos dias que correm, mas em 1975, quando entrou em campo para um torneio particular, o Sporting fez história: foi o primeiro clube português a jogar com publicidade nas camisolas.

Dia: 17 de Junho de 1975. Local: Parque dos Príncipes, em Paris. Frente a frente, o Paris Saint-Germain e o Sporting. O jogo disputa-se no âmbito de um torneio particular, mas tem várias notas muito especiais, que fazem dele um encontro histórico. Para começar, o PSG reforçara-se com o neerlandês Johann Cruyff, convencido por um dirigente parisiense a trocar por duas noites a camisola do Barcelona pela do clube gaulês. E Yazalde recebeu a Bota de Ouro por ter sido o melhor marcador europeu da época 1973-74. Foi a sua última partida de leão ao peito — no dia seguinte o Marselha entregou um cheque de 12.500 contos (equivalente, hoje, a 62.500 euros…) e levou o goleador argentino para França.