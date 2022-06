Liga Nações: Itália e Alemanha empatam em Bolonha

Resultado foi construído em apenas três minutos, com os italianos a inaugurarem o marcador e os visitantes a responderem de imediato.

Itália, actual campeã europeia, e Alemanha empataram (1-1) na estreia na Liga das Nações de futebol, um resultado que deixa a surpreendente Hungria no topo do grupo A3, depois de bater a Inglaterra (1-0).

Em Bolonha, após o pesado desaire com a Argentina (3-0) na primeira edição da Finalíssima (partida entre campeão europeu contra campeão sul-americano), a Itália até esteve em vantagem, com um golo de Pellegrini, aos 70 minutos, mas os germânicos responderam pouco depois, aos 73, por Kimmich, num duelo entre antigos campeões mundiais.

Com este empate, que marcou o 10.º jogo seguido sem perder da Alemanha em jogos oficiais, italianos e germânicos deixaram a Hungria fugir no topo do agrupamento, depois de um surpreendente triunfo (1-0) sobre a Inglaterra.