Morreu o padre João Seabra

Figura importante do catolicismo português, envolveu-se no movimento conservador Comunhão e Libertação.

Morreu esta sexta-feira o padre João Seabra, figura importante do catolicismo português, informou o Patriarcado de Lisboa. Tinha 72 anos.

Tocou a vida de várias gerações que passaram pelo campus da Universidade Católica Portuguesa (UCP), em Lisboa, que lhe seguiram os passos pelas paróquias da cidade, que com ele abraçaram o movimento conservador Comunhão e Libertação (CL), mas também era conhecido dos portugueses pelas suas aparições nos meios de comunicação, dando a sua opinião, em momentos que a Igreja Católica procurou distanciar-se da política.

Nasceu em Lisboa, a 14 de Setembro de 1949. Licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa, entrou para o Seminário dos Olivais em 1973. Fez a licenciatura em Teologia, na UCP, e a licenciatura em Direito Canónico, na Universidade de Salamanca.

Foi ordenado sacerdote a 5 de Novembro de 1978. Doutor em Direito Canónico pela Pontifícia Universidade Urbaniana, foi cónego da Sé Patriarcal de Lisboa e director do Instituto Superior de Direito Canónico, da UCP. Foi também capelão da Universidade Católica, pároco em Santos-o-Velho e na igreja de Nossa Senhora da Encarnação, no Chiado.

Foi defensor do vínculo do Patriarcado e acompanhou as Equipas de Casais e de Jovens de Nossa Senhora. Fundou e foi presidente da associação educativa que possuiu o Colégio de São Tomás, em Lisboa, e o Colégio São José do Ramalhão, em Sintra.

Em 2019, foi condecorado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.