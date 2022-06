Casos de covid-19 estão num “planalto”, mas Santos Populares trazem “alguma preocupação”

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, pede que os portugueses não se esqueçam das regras aplicaram nos últimos anos para combater a covid-19, assumindo “alguma preocupação” com as enchentes que se prevêem durante as festas dos Santos Populares. Numa intervenção no Fórum TSF, Graça Freitas diz que se atingiu “um planalto” em termos de casos diários, o que são boas notícias, mas lembra que o número de infectados é tão elevado que não se pode baixar a guarda.