Celtics entram a ganhar na final da NBA

Triunfo por 120-108, com Al Horford em destaque no Chase Center. Stephen Curry começou com seis triplos no quarto inicial, mas foi o veterano poste a sorrir no final no jogo.

Os Boston Celtics adiantaram-se na final dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), depois de esta madrugada terem vencido os Golden State Warriors por 120-108, no jogo inaugural de uma série discutida à melhor de sete, em São Francisco. Um regresso feliz às finais 12 anos depois da derrota no jogo 7 com os Lakers.

Na procura do seu 18.º título, a equipa de Boston vencia ao intervalo por dois pontos (56-54), mas até terminou o terceiro período a perder por uma margem significativa, 12 pontos (90-92). Porém, um último quarto de grande qualidade, com um parcial de 40-16 (incluindo nove triplos), deu a vitória ao conjunto visitante pela mesma margem de 12 pontos.

Al Horford did not disappoint in his NBA Finals debut, leading the @celtics in scoring with 26 points and setting a record for three-pointers made in a Finals debut (6)! pic.twitter.com/YKr5IQgyXm — NBA (@NBA) June 3, 2022

Al Horford liderou os Celtics, com 26 pontos, incluindo seis triplos, um recorde de carreira, secundado por 24 de Jaylen Brown, 21 do suplente Derrick White e 18 de Marcus Smart, num jogo em que Jayson Tatum, a estrela da equipa, só marcou 12, ajudando com 13 assistências.

Por seu lado, Stephen Curry foi o melhor marcador do encontro, com 34 pontos, mas a grande maioria (21) no período inicial, nuns Warriors em que também se destacou Andrew Wiggins, com 20, Klay Thompson, com 15, e Otto Porter Jr., com 12, ou Kevon Looney, sobretudo pelos seis ressaltos ofensivos.

A final da edição 2021-22 da NBA prossegue no domingo, de novo em São Francisco. Depois, muda-se para Boston, com o jogo 3 na quarta-feira e o jogo 4 no dia 10 de Junho.